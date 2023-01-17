Волков Трофим Степанович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева
Рождение ребёнка
17.10.1799
Дочь: Параскева Трофимовна
Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева
Крещение
19.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1800
Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева
Рождение ребёнка
11.08.1805
Сын: Волков Дометий Трофимович
Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева
Крещение
15.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1806
Дочь: Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева
Крещение
07.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: разходчика Федора Жукова жена Фекла
Бракосочетание
25.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Матрона Андреева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно