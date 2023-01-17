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Волков Трофим Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Волков Степан Михайлович

Мать: Волкова Параскева Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Елизавета Трофимовна

Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.10.1799

Дочь: Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1800

Сын: Волков Яков Трофимович

Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1805

Сын: Волков Дометий Трофимович

Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1806

Дочь: Елизавета Трофимовна

Мать ребёнка: Волкова Матрона Андреева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница: разходчика Федора Жукова жена Фекла
Бракосочетание
25.01.1807

Жена: Волкова Надежда Федоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Матрона Андреева

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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