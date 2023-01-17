Волкова Параскева Ильинична
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Пелагия Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Волков Александр Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно