Волкова Параскева Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Параскева Ильинична

Волкова Параскева Ильинична

avatar

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Пелагия Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Волков Егор Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Волков Александр Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Волков Ефим Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Сын: Волков Сидор Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1766

Сын: Волков Трофим Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Степан Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close