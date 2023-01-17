Волков Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти17.05.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
21.02.1777
Жена: Волкова Ефимия Ивановна
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1780
Сын: Волков Василий Александрович
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Плешакова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Волков Павел Александрович
Мать ребёнка: Волкова Ефимия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
17.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
17.05.1814