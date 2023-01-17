Волков Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Александр Степанович

Волков Александр Степанович

avatar

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1759

Дата смерти

17.05.1814

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Волков Степан Михайлович

Мать: Волкова Параскева Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
21.02.1777

Жена: Волкова Ефимия Ивановна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1780

Сын: Волков Василий Александрович

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Плешакова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Волков Павел Александрович

Мать ребёнка: Волкова Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
17.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
17.05.1814
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close