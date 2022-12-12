Волкова (Хахилева) Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти15.01.1805
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Хахилев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1780
Сын: Волков Василий Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Степанович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Плешакова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Степанович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Волков Павел Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Степанович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
42 лет
Смерть
15.01.1805