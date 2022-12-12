Волкова (Хахилева) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Хахилева) Ефимия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

15.01.1805

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Хахилев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1777

Муж: Волков Александр Степанович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1780

Сын: Волков Василий Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Плешакова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Волков Павел Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
15.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
42 лет
Смерть
15.01.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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