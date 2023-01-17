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Волков Егор Степанович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1756

Дата смерти

14.02.1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Волков Степан Михайлович

Мать: Волкова Параскева Ильинична

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Волков Антон Егорович

Мать ребёнка: Волкова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Потеряева Фекла Егоровна

Мать ребёнка: Волкова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Козминых Ульяна Егоровна

Мать ребёнка: Волкова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ксения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.02.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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