Волков Егор Степанович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти14.02.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Волкова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Потеряева Фекла Егоровна
Мать ребёнка: Волкова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Козминых Ульяна Егоровна
Мать ребёнка: Волкова Ксения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1809