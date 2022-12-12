Потеряева (Волкова) Фекла Егоровна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Волков Егор Степанович
Бракосочетание
18.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1806
Дочь: Анисия Александровна
Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Потеряев Иван Александрович
Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович
Рождение ребёнка
14.05.1810
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Широкова Марфа Александровна
Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ефросиния Александровна
Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно