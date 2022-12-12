Потеряева (Волкова) Фекла Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева (Волкова) Фекла Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Волков Егор Степанович

Мать: Волкова Ксения Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.11.1804

Муж: Потеряев Александр Софронович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1806

Дочь: Анисия Александровна

Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Потеряев Иван Александрович

Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1810

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Широкова Марфа Александровна

Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ефросиния Александровна

Отец ребёнка: Потеряев Александр Софронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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