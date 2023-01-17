Волкова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Волков Антон Егорович

Отец ребёнка: Волков Егор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Потеряева Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Волков Егор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Козминых Ульяна Егоровна

Отец ребёнка: Волков Егор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Егор Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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