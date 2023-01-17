Волкова Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Волков Егор Степанович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Потеряева Фекла Егоровна
Отец ребёнка: Волков Егор Степанович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Козминых Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Волков Егор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно