Потеряев Александр Софронович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
18.11.1804
Жена: Потеряева Фекла Егоровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1806
Дочь: Анисия Александровна
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.12.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Потеряев Иван Александрович
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
14.05.1810
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Широкова Марфа Александровна
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ефросиния Александровна
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно