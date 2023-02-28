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Потеряев Александр Софронович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Потеряев Софрон Васильевич

Мать: Потеряева Фекла Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.11.1804

Жена: Потеряева Фекла Егоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1806

Дочь: Анисия Александровна

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
27.12.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Потеряев Иван Александрович

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1810

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Широкова Марфа Александровна

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ефросиния Александровна

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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