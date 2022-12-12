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Потеряева Фекла Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Между 1823 и 1824

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Голикова Фива Софроновна

Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Потеряев Петр Софронович

Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Сын: Потеряев Тимофей Софронович

Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Потеряев Александр Софронович

Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дружинина Акилина Софроновна

Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Потеряев Тит Софронович

Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Потеряев Иван Софронович

Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряев Софрон Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1823 и 1824
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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