Потеряева Фекла Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиМежду 1823 и 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Голикова Фива Софроновна
Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Потеряев Тимофей Софронович
Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Потеряев Александр Софронович
Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дружинина Акилина Софроновна
Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Потеряев Софрон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1823 и 1824