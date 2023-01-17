Потеряев Петр Софронович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти01.02.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Потеряева Агриппина Федотовна
Крещение
07.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
01.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
01.02.1837
Причина смерти: Старостию