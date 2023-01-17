Потеряев Петр Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотеряев Петр Софронович

Потеряев Петр Софронович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1769

Дата смерти

01.02.1837

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Потеряев Софрон Васильевич

Мать: Потеряева Фекла Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Потеряев Лука Петрович

Мать ребёнка: Потеряева Агриппина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряева Агриппина Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
01.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
01.02.1837
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Старостию
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close