Потеряев Софрон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Потеряев Василий
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Голикова Фива Софроновна
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1773
Сын: Потеряев Тимофей Софронович
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1781
Сын: Потеряев Александр Софронович
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дружинина Акилина Софроновна
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830