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Потеряев Софрон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Потеряев Василий

Мать: Потеряева Саломея Терентьевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Голикова Фива Софроновна

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична

Рождение ребёнка
1769

Сын: Потеряев Петр Софронович

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Сын: Потеряев Тимофей Софронович

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Потеряев Александр Софронович

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дружинина Акилина Софроновна

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Потеряев Тит Софронович

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Потеряев Иван Софронович

Мать ребёнка: Потеряева Фекла Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряева Фекла Никитична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1830
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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