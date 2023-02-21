Потеряева Саломея Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева Саломея Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

10.04.1800

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Потеряев Софрон Васильевич

Отец ребёнка: Потеряев Василий

Рождение ребёнка
1764

Сын: Потеряев Давид Васильевич

Отец ребёнка: Потеряев Василий

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шилова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Потеряев Василий

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Потеряев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Потеряев Василий

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потеряев Василий

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
10.04.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
10.04.1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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