Потеряева Саломея Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти10.04.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Потеряев Софрон Васильевич
Отец ребёнка: Потеряев Василий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Потеряев Давид Васильевич
Отец ребёнка: Потеряев Василий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шилова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Потеряев Василий
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Потеряев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потеряев Василий
Место жительства
Неизвестно
Похороны
10.04.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
10.04.1800