Потеряев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1799

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Потеряев Софрон Васильевич

Мать ребёнка: Потеряева Саломея Терентьевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Потеряев Давид Васильевич

Мать ребёнка: Потеряева Саломея Терентьевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шилова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Потеряева Саломея Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Потеряев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Потеряева Саломея Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряева Саломея Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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