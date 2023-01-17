Потеряев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Потеряев Софрон Васильевич
Мать ребёнка: Потеряева Саломея Терентьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Потеряев Давид Васильевич
Мать ребёнка: Потеряева Саломея Терентьевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шилова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Потеряева Саломея Терентьевна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Потеряева Саломея Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1799