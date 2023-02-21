Потеряев Давид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Потеряев Василий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Домника Давидовна
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ефимия Давидовна
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.01.1799
Дочь: Ксения Давидовна
Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Тимофеевна
Крещение
16.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831