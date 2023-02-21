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Потеряев Давид Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Потеряев Василий

Мать: Потеряева Саломея Терентьевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Домника Давидовна

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ефимия Давидовна

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Потеряев Петр Давидович

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1799

Дочь: Ксения Давидовна

Мать ребёнка: Потеряева Анастасия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряева Анастасия Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1831
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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