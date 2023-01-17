Потеряев Петр Давидович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
06.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафия Петровна
Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна
Крещение
12.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Потеряев Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно