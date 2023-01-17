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Потеряев Петр Давидович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Потеряев Давид Васильевич

Мать: Потеряева Анастасия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1814

Жена: Потеряева Мариамна Егоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафия Петровна

Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Потеряев Ефим Петрович

Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Потеряев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Потеряев Иван Петрович

Мать ребёнка: Потеряева Мариамна Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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