Потеряев Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Потеряева Капитолина Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Потеряев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Потеряева Капитолина Ивановна
Крещение
25.12.1860
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно