Потеряева (Лбова) Мариамна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряева (Лбова) Мариамна Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Романов Егор Матвеевич

Мать: Романова 1-я Романова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1814

Муж: Потеряев Петр Давидович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафия Петровна

Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Потеряев Ефим Петрович

Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Потеряев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Потеряев Иван Петрович

Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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