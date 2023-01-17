Потеряева (Лбова) Мариамна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Романов Егор Матвеевич
Мать: Романова 1-я Романова
Бракосочетание
06.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафия Петровна
Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Потеряев Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Потеряев Петр Давидович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно