Романова 1-я Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова 1-я Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Поскакалова Лукия Егоровна

Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Романов Ефим Егорович

Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Потеряева Мариамна Егоровна

Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1799

Сын: Лбов Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1800

Сын: Лбов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Егор Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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