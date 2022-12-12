Романова 1-я Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Поскакалова Лукия Егоровна
Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Потеряева Мариамна Егоровна
Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
01.02.1799
Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
13.11.1800
Сын: Лбов Михаил Егорович
Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Романов Егор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804