Романов Ефим Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Романов Егор Матвеевич
Мать: Романова 1-я Романова
Крещение
21.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1809
Жена: Романова Марфа Макаровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.09.1810
Мать ребёнка: Романова Марфа Макаровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Романова Марфа Макаровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Романова Марфа Макаровна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Романова Марфа Макаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно