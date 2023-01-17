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Егоров Антон Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Романов Ефим Егорович

Мать: Романова Марфа Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Хиония Антоновна

Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шаимова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Егоров Яков Антонович

Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агафия Антоновна

Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Волкова Пелагия Антоновна

Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Егоров Егор Антонович

Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Мария Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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