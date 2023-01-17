Егоров Антон Ефимович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Романов Ефим Егорович
Мать: Романова Марфа Макаровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Хиония Антоновна
Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шаимова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агафия Антоновна
Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Волкова Пелагия Антоновна
Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Егорова Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно