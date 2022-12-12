Шаимова (Егорова) Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова (Егорова) Екатерина Антоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Егоров Антон Ефимович

Мать: Егорова Мария Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.12.1862

Сын: Шаимов Павел Трофимович

Отец ребёнка: Шаимов Трофим Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1869

Сын: Шаимов Александр Трофимович

Отец ребёнка: Шаимов Трофим Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Трофим Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаимов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Шаимов Трофим Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаимов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Шаимов Трофим Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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