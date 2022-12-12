Шаимова (Егорова) Екатерина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Егоров Антон Ефимович
Рождение ребёнка
23.12.1862
Отец ребёнка: Шаимов Трофим Максимович
Рождение ребёнка
09.09.1869
Сын: Шаимов Александр Трофимович
Отец ребёнка: Шаимов Трофим Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаимов Трофим Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаимов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Шаимов Трофим Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно