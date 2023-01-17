Егорова Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Хиония Антоновна
Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шаимова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агафия Антоновна
Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Волкова Пелагия Антоновна
Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно