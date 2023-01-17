Егорова Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Хиония Антоновна

Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шаимова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Егоров Яков Антонович

Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агафия Антоновна

Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Волкова Пелагия Антоновна

Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Егоров Егор Антонович

Отец ребёнка: Егоров Антон Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Антон Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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