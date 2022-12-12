Волкова (Егорова) Пелагия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Егорова) Пелагия Антоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Егоров Антон Ефимович

Мать: Егорова Мария Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1874

Муж: Волков Афанасий Козмич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876

Сын: Волков Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Волков Афанасий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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