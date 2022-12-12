Волкова (Егорова) Пелагия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Егоров Антон Ефимович
Бракосочетание
09.02.1874
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Волков Афанасий Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно