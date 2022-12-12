Шаимов Трофим Максимович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Шаимов Максим Иванович
Мать: Шаимова Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1862
Мать ребёнка: Шаимова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
09.09.1869
Сын: Шаимов Александр Трофимович
Мать ребёнка: Шаимова Екатерина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаимова Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаимов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Шаимова Екатерина Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно