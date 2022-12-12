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Шаимов Трофим Максимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Шаимов Максим Иванович

Мать: Шаимова Васса Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.12.1862

Сын: Шаимов Павел Трофимович

Мать ребёнка: Шаимова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1869

Сын: Шаимов Александр Трофимович

Мать ребёнка: Шаимова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаимов Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Шаимова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаимов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Шаимова Екатерина Антоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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