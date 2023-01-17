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Шаимов Максим Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Шаимов Иван Степанович

Мать: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шаимов Трофим Максимович

Мать ребёнка: Шаимова Васса Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шаимов Гурий Максимович

Мать ребёнка: Шаимова Васса Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шаимов Василий Максимович

Мать ребёнка: Шаимова Анисия Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Хиония Максимовна

Мать ребёнка: Шаимова Анисия Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Васса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Анисия Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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