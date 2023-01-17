Шаимов Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Шаимов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Шаимова Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шаимова Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шаимов Василий Максимович
Мать ребёнка: Шаимова Анисия Прокопьевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Хиония Максимовна
Мать ребёнка: Шаимова Анисия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Васса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно