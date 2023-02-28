Шаимова (Чурина) Анисия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Чурин Прокопий Яковлевич
Мать: Чурина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шаимов Василий Максимович
Отец ребёнка: Шаимов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Хиония Максимовна
Отец ребёнка: Шаимов Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно