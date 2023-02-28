Шаимова (Чурина) Анисия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова (Чурина) Анисия Прокопьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Чурин Прокопий Яковлевич

Мать: Чурина Анна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шаимов Василий Максимович

Отец ребёнка: Шаимов Максим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Хиония Максимовна

Отец ребёнка: Шаимов Максим Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Максим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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