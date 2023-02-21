Чурина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурина Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Прокопьевна

Отец ребёнка: Чурин Прокопий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агриппина Прокопьевна

Отец ребёнка: Чурин Прокопий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шаимова Анисия Прокопьевна

Отец ребёнка: Чурин Прокопий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чурин Егор Прокопьевич

Отец ребёнка: Чурин Прокопий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурин Прокопий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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