Чурина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Прокопьевна
Отец ребёнка: Чурин Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агриппина Прокопьевна
Отец ребёнка: Чурин Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шаимова Анисия Прокопьевна
Отец ребёнка: Чурин Прокопий Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Чурин Прокопий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно