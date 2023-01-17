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Шаимов Иван Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Шаимов Степан Афанасьевич

Мать: Шаимова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1806

Жена: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Оба первым браком
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1810

Сын: Шаимов Василий Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шаимов Максим Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шаимов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шаимов Константин Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шаимов Федот Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1854
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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