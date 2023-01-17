Шаимов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Шаимов Степан Афанасьевич
Мать: Шаимова Устина Ивановна
Бракосочетание
12.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Оба первым браком
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1810
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна
Крещение
18.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шаимов Константин Иванович
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854