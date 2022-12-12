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Шаимов Степан Афанасьевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1762

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Шаимов Афанасий Федотович

Мать: Шаимова Елизавета Никифоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шаимов Иван Степанович

Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шаимов Василий Степанович

Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шаимов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шаимов Трофим Степанович

Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Васса Степановна

Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Устина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1810
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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