Шаимов Степан Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шаимов Василий Степанович
Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Шаимов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Васса Степановна
Мать ребёнка: Шаимова Устина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Устина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1810