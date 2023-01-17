Шаимова Елизавета Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаимова Елизавета Никифоровна

Шаимова Елизавета Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Шаимов Иосиф Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шаимов Еремей Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шаимов Никифор Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шаимов Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Афанасий Федотович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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