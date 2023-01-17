Шаимова Елизавета Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Шаимов Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шаимов Еремей Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шаимов Никифор Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шаимов Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаимов Афанасий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно