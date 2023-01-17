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Шаимов Никифор Афанасьевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1757

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шаимов Афанасий Федотович

Мать: Шаимова Елизавета Никифоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
22.01.1777

Жена: Шаимова Наталья Борисовна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шаимов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Шаимова Наталья Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шаимов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Шаимова Наталья Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шаимов Логин Никифорович

Мать ребёнка: Шаимова Наталья Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1827
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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