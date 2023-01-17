Шаимов Никифор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
22.01.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шаимов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Шаимова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Шаимова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Шаимова Наталья Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827