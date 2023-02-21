Шаимова Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти10.06.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шаимов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Шаимов Никифор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Шаимов Никифор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Шаимов Никифор Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
10.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
10.06.1837
Причина смерти: Старостию