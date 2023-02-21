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Шаимова Наталья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

10.06.1837

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1777

Муж: Шаимов Никифор Афанасьевич

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шаимов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Шаимов Никифор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Шаимов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Шаимов Никифор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шаимов Логин Никифорович

Отец ребёнка: Шаимов Никифор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
10.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
10.06.1837
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Старостию
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