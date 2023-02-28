Шаимов Петр Никифорович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
12.02.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Потеряева Марина Петровна
Мать ребёнка: Шаимова Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
11.06.1825
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Шаимова Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Старкова Пелагия Петровна
Мать ребёнка: Шаимова Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Настасья Петровна
Мать ребёнка: Шаимова Анисия Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно