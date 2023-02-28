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Шаимов Петр Никифорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Шаимов Никифор Афанасьевич

Мать: Шаимова Наталья Борисовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1815

Жена: Шаимова Анисия Игнатьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Потеряева Марина Петровна

Мать ребёнка: Шаимова Анисия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1825

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Шаимова Анисия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Старкова Пелагия Петровна

Мать ребёнка: Шаимова Анисия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Настасья Петровна

Мать ребёнка: Шаимова Анисия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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