(Шаимова) Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шаимова) Феодосия Петровна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.06.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1825

Отец: Шаимов Петр Никифорович

Мать: Шаимова Анисия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники деревни Сухаревой крестьянин Петр Кирилов Созыкин и заводского жителя Дмитрея Ветошкина жена Фекла Павлова
Смерть
Неизвестно
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