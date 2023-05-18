(Шаимова) Феодосия Петровна
Место рождения
Дата рождения11.06.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1825
Отец: Шаимов Петр Никифорович
Крещение
12.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники деревни Сухаревой крестьянин Петр Кирилов Созыкин и заводского жителя Дмитрея Ветошкина жена Фекла Павлова
Смерть
Неизвестно