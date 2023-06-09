Шаимова (Ветошкина) Анисия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова (Ветошкина) Анисия Игнатьевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мичков Игнатий Федотович

Мать: Ветошкина Наталья Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1815

Муж: Шаимов Петр Никифорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Потеряева Марина Петровна

Отец ребёнка: Шаимов Петр Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1825

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Шаимов Петр Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Старкова Пелагия Петровна

Отец ребёнка: Шаимов Петр Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Настасья Петровна

Отец ребёнка: Шаимов Петр Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно