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Мичков Игнатий Федотович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1769

Дата смерти

13.02.1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Мичков Федот Саввич

Мать: Мичкова Варвара Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1795

Жена: Ветошкина Наталья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шаимова Анисия Игнатьевна

Мать ребёнка: Ветошкина Наталья Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
13.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
13.02.1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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