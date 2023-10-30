Мичков Игнатий Федотович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти13.02.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Мичков Федот Саввич
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шаимова Анисия Игнатьевна
Мать ребёнка: Ветошкина Наталья Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
13.02.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
13.02.1800