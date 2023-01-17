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Ветошкина Наталья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Между 1827 и 1833

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1795

Муж: Мичков Игнатий Федотович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шаимова Анисия Игнатьевна

Отец ребёнка: Мичков Игнатий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.08.1800

Муж: Ветошкин Савва Трифонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ветошкин Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Ветошкин Савва Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.06.1806

Сын: Ветошкин Петр Саввич

Отец ребёнка: Ветошкин Савва Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1827 и 1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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