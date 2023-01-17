Ветошкина Наталья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиМежду 1827 и 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шаимова Анисия Игнатьевна
Отец ребёнка: Мичков Игнатий Федотович
Бракосочетание
04.08.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Ветошкин Савва Трифонович
Рождение ребёнка
17.06.1806
Сын: Ветошкин Петр Саввич
Отец ребёнка: Ветошкин Савва Трифонович
Крещение
28.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1833