Ветошкин Савва Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
04.08.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Ветошкина Наталья Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.06.1806
Сын: Ветошкин Петр Саввич
Мать ребёнка: Ветошкина Наталья Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно