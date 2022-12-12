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Ветошкин Савва Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Ветошкин Трифон Козмич

Мать: Ветошкина Степанида Арефьевна

Бракосочетание
04.08.1800

Жена: Ветошкина Наталья Игнатьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ветошкин Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Ветошкина Наталья Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.06.1806

Сын: Ветошкин Петр Саввич

Мать ребёнка: Ветошкина Наталья Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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