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Ветошкин Трифон Козмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

11.02.1810

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ветошкин Савва Трифонович

Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Арефьевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ветошкин Карп Трифонович

Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ветошкин Меркурий Трифонович

Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ветошкин Леонтий Трифонович

Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Степанида Арефьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
11.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
11.02.1810
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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