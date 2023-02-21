Ветошкин Трифон Козмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти11.02.1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ветошкин Савва Трифонович
Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Арефьевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Арефьевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ветошкин Меркурий Трифонович
Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Арефьевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ветошкин Леонтий Трифонович
Мать ребёнка: Ветошкина Степанида Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
11.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
11.02.1810