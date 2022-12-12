Ветошкина Степанида Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина Степанида Арефьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ветошкин Савва Трифонович

Отец ребёнка: Ветошкин Трифон Козмич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ветошкин Карп Трифонович

Отец ребёнка: Ветошкин Трифон Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ветошкин Меркурий Трифонович

Отец ребёнка: Ветошкин Трифон Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ветошкин Леонтий Трифонович

Отец ребёнка: Ветошкин Трифон Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Трифон Козмич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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