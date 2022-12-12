Ветошкина Степанида Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ветошкин Савва Трифонович
Отец ребёнка: Ветошкин Трифон Козмич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Ветошкин Трифон Козмич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ветошкин Меркурий Трифонович
Отец ребёнка: Ветошкин Трифон Козмич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ветошкин Леонтий Трифонович
Отец ребёнка: Ветошкин Трифон Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно