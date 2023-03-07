Ветошкин Леонтий Трифонович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
03.03.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ветошкин Митрофан Леонтьевич
Мать ребёнка: Ветошкина Иулитта Андреевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Фекла Леонтьевна
Мать ребёнка: Ветошкина Иулитта Андреевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Васса Леонтьевна
Мать ребёнка: Ветошкина Иулитта Андреевна
Рождение ребёнка
30.08.1825
Дочь: Васса Леонтьевна
Мать ребёнка: Ветошкина Иулитта Андреевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ветошкин Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Ветошкина Иулитта Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ирина Леонтьевна
Мать ребёнка: Ветошкина Иулитта Андреевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагия Леонтьевна
Мать ребёнка: Ветошкина Иулитта Андреевна
Рождение ребёнка
?.01.1834
Сын: Ветошкин Федор Леонтьевич
Мать ребёнка: Ветошкина Иулитта Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно