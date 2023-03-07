Ветошкина (Моксунова) Иулитта Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Моксунова) Иулитта Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Моксунов Андрей Гавриилович

Мать: Моксунова Фекла Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.03.1815

Муж: Ветошкин Леонтий Трифонович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ветошкин Митрофан Леонтьевич

Отец ребёнка: Ветошкин Леонтий Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Фекла Леонтьевна

Отец ребёнка: Ветошкин Леонтий Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Васса Леонтьевна

Отец ребёнка: Ветошкин Леонтий Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.08.1825

Дочь: Васса Леонтьевна

Отец ребёнка: Ветошкин Леонтий Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ветошкин Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Ветошкин Леонтий Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Ветошкин Леонтий Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагия Леонтьевна

Отец ребёнка: Ветошкин Леонтий Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Ветошкин Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Ветошкин Леонтий Трифонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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