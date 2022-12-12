Моксунова Фекла Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Моксунов Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович
Рождение ребёнка
12.05.1777
Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Черепанова Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Манохина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Баранова Васса Андреевна
Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: София Андреевна
Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ветошкина Иулитта Андреевна
Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816