Моксунова Фекла Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моксунова Фекла Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Моксунов Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.05.1777

Сын: Моксунов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Черепанова Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Манохина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Баранова Васса Андреевна

Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: София Андреевна

Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ветошкина Иулитта Андреевна

Отец ребёнка: Моксунов Андрей Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моксунов Андрей Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1816
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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