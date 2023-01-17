Баранова (Моксунова) Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Моксунова) Васса Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Моксунов Андрей Гавриилович

Мать: Моксунова Фекла Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
29.01.1809

Муж: Баранов Павел Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1814

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Баранов Александр Павлович

Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Баранов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Баранов Николай Павлович

Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Баранов Иван Павлович

Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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