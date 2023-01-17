Баранова (Моксунова) Васса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
29.01.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
27.05.1814
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Баранов Александр Павлович
Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно