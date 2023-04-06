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Баранов Александр Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Баранов Павел Андреевич

Мать: Баранова Васса Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Баранов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Баранов Ефим Александрович

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Баранов Никита Александрович

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Евдокия Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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