Баранов Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Баранов Павел Андреевич
Мать: Баранова Васса Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Баранов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Баранов Ефим Александрович
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Баранов Никита Александрович
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно