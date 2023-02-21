Баранова Евдокия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Баранов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Баранов Александр Павлович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Баранов Ефим Александрович
Отец ребёнка: Баранов Александр Павлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Баранов Никита Александрович
Отец ребёнка: Баранов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно