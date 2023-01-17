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Моксунов Иван Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.05.1777

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1777

Отец: Моксунов Андрей Гавриилович

Мать: Моксунова Фекла Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.05.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорий Логинов Скоробогатов
Бракосочетание
09.02.1800

Жена: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Устина Ивановна

Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Манохина Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Моксунов Яков Иванович

Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Моксунов Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мамонтова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1855
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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