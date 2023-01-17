Моксунов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1777
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1777
Крещение
19.05.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорий Логинов Скоробогатов
Бракосочетание
09.02.1800
Жена: Моксунова Ирина Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Устина Ивановна
Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Манохина Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Моксунов Ермолай Иванович
Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мамонтова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Моксунова Ирина Ивановна
Крещение
18.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855