Манохина (Моксунова) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Моксунов Иван Андреевич
Мать: Моксунова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Манохин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1836
Сын: Манохин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Манохин Григорий Иванович
Крещение
12.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно