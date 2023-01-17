Манохина (Моксунова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Моксунова) Феодосия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Моксунов Иван Андреевич

Мать: Моксунова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Манохин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Манохин Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1836

Сын: Манохин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Манохин Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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