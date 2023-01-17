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Манохин Михаил Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.11.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1836

Отец: Манохин Григорий Иванович

Мать: Манохина Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.12.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник был заводского жителя Ивана Андреева Моксунова сын Ермолай
Бракосочетание
17.02.1856

Жена: Манохина Аполлинария Вавиловна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Николай Иванов Моксунов | Поручитель по невесте | Никита Иосифов Естаферов
Рождение ребёнка
После ?.10.1856

Сын: Манохин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Манохина Аполлинария Вавиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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