Манохин Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1836
Крещение
21.12.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник был заводского жителя Ивана Андреева Моксунова сын Ермолай
Бракосочетание
17.02.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Николай Иванов Моксунов | Поручитель по невесте | Никита Иосифов Естаферов
Рождение ребёнка
После ?.10.1856
Сын: Манохин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Манохина Аполлинария Вавиловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно