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Манохин Григорий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1807

Отец: Манохин Иван Петрович

Мать: Манохина Агриппина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834

Сын: Манохин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1836

Сын: Манохин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Манохина Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Феодосия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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