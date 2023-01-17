Манохин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения15.01.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1807
Отец: Манохин Иван Петрович
Крещение
17.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1836
Сын: Манохин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Манохина Феодосия Ивановна
Крещение
24.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно